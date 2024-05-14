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Erzurum'da din görevlileri Kur'an-ı Kerimi en güzel şekilde okumak için yarıştı

İl Müftülüğü tarafından "Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma İl Birinciliği Yarışması" gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığınca her yıl "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Din Görevlileri Arası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nda Erzurum finalisti belli oldu.

Lala Mustafa Paşa Camii'nde yapılan yarışmada Aziziye İlçe Müftülüğüne bağlı Nizamiye Medreseleri Kur'an Kursu Öğreticisi Nur Muhammet Coşkun birinci oldu. İl Müftülüğü tarafından bütün yarışmacılara derecelerine göre çeşitli hediyeler verildi. Yarışmanın jüri başkanlığını yapan Müftü Dr. Rüstem Can, yarışmaya katılan bütün din görevlilerine ve yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. İl birincilerinin katılacağı Bölge Finali Yarışması 1-4 Temmuz 2024 tarihinde online olarak düzenlenecek. - ERZURUM