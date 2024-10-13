Erzurum'da Düğün Kuralları Güncellendi

Yerel

ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - Erzurum Valiliği, kentte nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonların kapalı alanlarda saat 24: 00, açık alanlarda saat 23: 00'de sona erdirileceğini duyurdu. Valilik tarafından organizasyon sahiplerine, açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanacak afiş örneklerini tüm katılımcıların görebileceği şekilde etkinlik/organizasyon alanına asma yükümlülüğü de getirildi.

Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri organizasyonlarda yapılan kutlamalar sırasında ateşli silahla havaya ateş edilmesi suretiyle can güvenliğinin tehlikeye atılmasını, bu tür etkinlikler nedeniyle yapılan aşırı gürültüden dolayı vatandaşların rahatsız edilmesi ve toplum huzurunun bozulmasını engellemek, bu konularla ilgili toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla yeni tedbirler alındığını belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliklere ilişkin bildirimde bulunulmasından, düğün sahibi ve düğünün yapıldığı salonunun işletmecisi, diğer etkinliklerde ise bu etkinliği düzenleyen

kişiler sorumludur. Nişan, düğün, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması ve benzeri etkinliğin yapılacağı yer (açık veya kapalı alan) tarih ve saatini belirtir dilekçe ile en az 3 (Üç) gün önceden organizasyonun yapılacağı yerin İlçe Kaymakamlıklarına etkinliği düzenleyen kişilerin müracaatta bulunmaları zorunludur. Düğün ve benzeri etkinliklerin kapalı salon ortamında yapılması halinde sona erme saati 24.00, etkinliklerin açık havada (sokak, meydan, park vb.) yapılması durumunda ise sona erme saati 23.00 olarak belirlenmiştir. Etkinliklerin sona erme saati konusunda düğün sahibi, salon işletmecisi veya etkinliği düzenleyen kişiler tarafından etkinlik sırasında katılımcılara bilgilendirme yapılacaktır.

Organizasyon sahipleri (nişan ve nikah merasimi, sünnet düğünü, asker uğurlama, kutlama konvoyu vb.) tarafından, açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla, 50x70 cm ebadında, havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan afiş örnekleri www.illeridaresi.gov.tr veya www.erzurum.gov.tr adreslerinden temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde etkinlik/organizasyon alanına asılacaktır. Dini ve milli bayramlar, ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde her türlü ateşli silahlar ile ses ve gaz fişeği atan silahların (tabanca, tüfek, kurusıkı tabanca, havai fişek, maytap, torpil vb.) kullanılması yasaktır. Bu etkinliklerde ateşli silahların kullanılması durumunda olayın kolluk birimlerine bildiriminden düğün veya etkinlik sahipleri ile düğün salonu işletmecileri sorumludur.

Dini ve milli bayramlar, ramazan ayı, düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı yer ve çevresinde Valilik ya da Kaymakamlıktan izin alınmadan ve yetkisiz kişiler tarafından her türlü şenlik ve işaret fişekleri (havai fişek) kullanılması ve atılması yasaktır. Düğün ve benzeri etkinliklerin; halkın genel kullanımına tahsis edilen yol, sokak, cadde yaya kaldırımı, umuma açık park vb. alanlarda vatandaşların bu alanları kullanımını kısıtlayacak veya araç ve yaya trafik düzenini aksatacak şekilde yapılması yasaktır. Düğün ve benzeri etkinliklerin yapıldığı kapalı veya açık mekanlarda, Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği ve İl Mahalli Çevre Kurulu tarafından belirlenen ses basıncı ve gürültü limitlerine uymak zorunludur. Bu konudaki sorumluluk düğün sahibi ve etkinlikleri düzenleyen kişiler ile salon işletmecileri ve ses düzenini işleten kişilere aittir.

Düğün ya da benzeri etkinlikler (nişan, gelin çıkarma, kısır gecesi, kına gecesi, sünnet düğünü, asker eğlencesi, asker uğurlaması vb.) kapsamında yapılan kutlamalar nedeniyle oluşturulan araç konvoylarında klakson çalınarak, ses ve müzik cihazları kullanılarak çevrenin rahatsız edilmesi ve araçlardan sarkarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması, trafik akışının yavaşlatılması veya yolun trafiğe kapatılması yasaktır. Kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla yukarıda belirtilen etkinliklerin gerçekleştirildiği mahalle ya da köylerde görev yapan muhtarlar yukarıda belirtilen kuralları ve yasakları vatandaşa bildirmekle, kurallara ve yasaklara uyulmadığı taktirde kolluk birimlerine ihbarda bulunmakla yükümlüdürler. Düğün ve benzeri etkinliklerde silah atıldığına ilişkin ihbar alınması durumunda ilgili kolluk birimi tarafından talep edildiğinde etkinliğe ilişkin görüntü kayıtları etkinliği düzenleyenler ya da işletme sahibi tarafından kolluk birimlerine teslim edilecektir. Kolluk birimlerince, düğün ve benzeri etkinliklere izin verilirken, bu etkinlikleri gerçekleştirecek olan kişilerden yukarıda belirtilen kural ve yasaklara uyulacağı hususunda taahhütname alınacaktır."

Açıklamada, belirtilen tedbirlere ve konulan yasaklara aykırı hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.