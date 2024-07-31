Erzurum'da Gazetecilere Yapılan Saldırı Kınandı - Son Dakika
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Erzurum'da Gazetecilere Yapılan Saldırı Kınandı

Erzurum\'da Gazetecilere Yapılan Saldırı Kınandı

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Erzurum İl Temsilcisi Esat Bindesen, gazetecilere yapılan saldırı sebebiyle bir kınama bildirisi yayınladı. Bindesen, saldırıyı kınayarak basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu hatırlattı. Gazetecilere yönelik saldırıları engellemek ve faillerini adalet önüne çıkarmak için yetkililere çağrıda bulundu. KGK ailesi olarak saldırıyı kınadıklarını ve gazeteci arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirtti.

31.07.2024 20:43
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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Erzurum İl Temsilcisi Esat Bindesen, gazetecilere yapılan saldırı sebebiyle bir kınama bildirisi yayınladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Bindesen, bildiride şu ifadelere yer verdi; "Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü Sevda Güneş İncesu ile Yazı İşleri Müdürü Cihat İncesu haber görüşmesi için kurum avukatı aracılığı ile davet edildikleri Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda görüşme sırasında, hem hakarete hem de saldırıya maruz kalmışlardır.

Gazetecilere yapılan saldırıları kınıyor ve basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu hatırlatmak istiyoruz.

Basın mensuplarının güvenliğini tehdit eden her türlü saldırıyı, halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını engellemektedir. Tüm yetkilileri, gazetecilere yönelik saldırılara karşı daha etkin önlemler almaya ve bu tür olayların faillerini adalet önüne çıkarmaya davet ediyoruz.

Gazetecilerin özgürce ve güvenli bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri, toplumun aydınlanması ve demokrasinin güçlenmesi açısından hayati öneme sahiptir. KGK ailesi olarak saldırıyı kınıyor, gazeteci arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimiz sunuyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Gazetecilere Yapılan Saldırı Kınandı - Son Dakika

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