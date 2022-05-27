Erzurum'da "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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Erzurum'da "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi

27.05.2022 00:58
Erzurum'da "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Yeni Medya ile işbirliği içerisine "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Yeni Medya ile işbirliği içerisine "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi.

Rektörlük binası bahçesinde oluşturulan alanda yapılan şenlikte, 9. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca İstiklal Marşı ile diğer eserler seslendirildi. Erzurum Büyükşehir belediyesi Mehteran takımı gösteri sundu. Şenliğin açılış konuşmasını yapan Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, engelliler konusundaki duyarlığından dolayı Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'a teşekkür etti.

Toplumun yüzde 12'sinin engellilerden oluştuğunu belirten İspirli, "Özel bireylerin topluma kazandırılması noktasında yapılan etkinlikler bu konuda farkındalık oluşturuyor. Engelli sorunlarının gündeme gelmesinde medyaya önemli görevler düşüyor. Bizde bu konuda Erzurum Teknik Üniversitesiyle böylesine anlamlı bir etkinliğe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Özel bireylerin topluma kazandırılması noktasında başarılı çalışmalara imza atan ETÜ Rektörümüz Sayın Prof Dr. Bülent Çakmak hocamıza organizasyonda emeği geçen Genel Sekreter Doç. Dr. Tuba Yetim hocamıza, Prof. Dr. Ayşe Gürol ve derneğimizin organizasyon çalışma grubunda bulunan Gülcan Nazlı hanıma, Nurettin Dumlu beye, Avukat Abdulbaki Temel bey ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim. En büyük engel sevgisizliktir yeter ki bunun farkında olalım "dedi.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, bahar şenliğine katılan ve emek veren herkese teşekkür etti.

Çakmak, Öğrencilerin final sınavı dolayısıyla yoğun bir dönem geçirdiğini belirterek, gün boyu eğlencelerle dolu şenliğin sınavlar öncesinde öğrenciler için motivasyon ve moral kaynağı olacağını kaydetti.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasının önemine değinen Çakmak, bu gibi etkinliklerle özel bireyler konusunda farkındalık oluşturduklarını söyledi.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelli ve diğer öğrenciler, üniversite öğrencileri eşliğinde çeşitli alanlarda oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Bahar şenliği,, canlı müzik, bilgi yarışmaları, halk oyunları, çekiliş ve konser gibi çeşitli etkinliklerle gün boyu devam edecek. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Engelli, Medya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği' düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da "Herkes İçin Engelsiz Bahar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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