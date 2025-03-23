Erzurum'da İmamoğlu'na Destek Eylemi Düzenlendi

(ERZURUM)- Erzurum'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı protesto edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Erzurum'da da destek eylemi düzenlendi. CHP İl Başkanlığı'nın çağrısıyla Kazım Karabekir Caddesi'ndeki parti binası önünde bir araya gelen çok sayıda partili, İmamoğlu ve beraberindekilerin gözaltına alınmasına tepkilerini dile getirdi.

Protestoya katılan CHP Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş, "Biz adalet istiyoruz. Yiğidimizi, aslanımızı, Ekrem Başkanımızı onlara vermeyeceğiz" dedi. Protestoya katılan vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Her şey çok güzel olacak", "Ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Erzurum burada, dim dik ayakta, başkanının yanımda", "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Yaklaşık bir saat süren destek gösterisine katılanlar olaysız şekilde dağıldı.