Erzurum\'da Kar Tehlikesi

Yerel

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda oluşan dev buz sarkıtları ve öğle saatlerinde düşen dev kar kütleleri araç ve yayalar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Yoncalık ve Mumcu caddelerinde çatıdan düşen kar kütlesi iki otomobilde ağır hasara yol açtı. Kış mevsiminde çatıdan düşen buz sarkıtları yayalar için de büyük bir tehlike oluşturmaya devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin zaman zaman çatıdaki buzları kırmak için çalışma yaptığı Erzurum'da çatıdan otomobilin üzerine düşen kar kütlesi güvenlik kameralarına yansıdı. - ERZURUM