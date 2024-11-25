Erzurum'da Siber Suçlar Eğitimi - Son Dakika
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Erzurum'da Siber Suçlar Eğitimi

Erzurum\'da Siber Suçlar Eğitimi

Üniversite öğrencilerine siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı, 120 öğrenci ve 8 öğretmen katıldı.

25.11.2024 09:48
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Erzurum'da üniversite öğrencilerine, uzman polisler tarafından siber suçlarla alakalı bilgilendirme yapıldı.

Siber suçlarla gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY Programı kapsamında; Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine "İnternette Kişisel Güvenlik ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Sosyal Medya Kullanımı ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Mücadele Yöntemleri, Siber Zorbalık, Siber Suç" konularında bilgilendirme yapıldı. Yapılan çalışmalarda 120 öğrenci ve 8 öğretmene eğitim verildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "SİBERAY Programı kapsamında çalışmaların devam edecektir." denildi.

"Verimli bir program oldu

"Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, yapılan eğitim faaliyetinin oldukça verimli geçtiğini vurgulayarak, "Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Sosyal Farkındalık Etkinliklerimiz kapsamında, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber suçlar büro amirliği paydaşlığı ile gerçekleştirdiğimiz "Siber Suçlar ile Mücadele Farkındalığı Konferansını " gerçekleştirmenin onurunu yaşadık. Eğitim Konferansımızın gerçekleştirmesinde bizlere her daim destek olan, kıymetli Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu hocamızın şahsında üniversite yönetimimize, Eğitim Konferansını veren tüm Emniyet mensuplarımıza, Birçok etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hocalarımıza ve sevgili öğrencilerimize kalbi şükranlarınızla çok teşekkür ederim." Dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da Siber Suçlar Eğitimi - Son Dakika

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