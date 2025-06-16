Erzurum'da 'Tarihe Pedallıyoruz' Etkinliği - Son Dakika
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Erzurum'da 'Tarihe Pedallıyoruz' Etkinliği

Erzurum\'da \'Tarihe Pedallıyoruz\' Etkinliği
16.06.2025 14:34
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Erzurum'da tarihi mekanları tanıtmak amacıyla bisiklet ve atlı sürüş etkinliği düzenlendi.

Erzurum'un tarihi miraslarına dikkat çekmek, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen "Tarihe Pedallıyoruz" etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Erzurum Valiliği öncülüğünde, Atatürk Üniversitesinin katkılarıyla ve Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün organizasyonunda gerçekleşen etkinlik, bisiklet ve atlı sürüşün iç içe geçtiği doğayla ve tarih ile iç içe bir rota izledi.

Etkinliğe; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, Macera Off-Road Başkanı Lokman Toptaş ile ekibi, Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörü Doç. Dr. Gökhan Öztürk ile birim çalışanları, çok sayıda öğrenci ve doğa tutkunu katıldı.

İlk etabı bisiklet sürüşüyle gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yaklaşık 5 kilometrelik parkuru bisikletle tamamladı. Daha sonra atlı grupların katılımıyla 6 kilometrelik parkur devam ettirildi. Etkinlik, Erzurum'un en yüksek savunma noktalarından biri olarak bilinen ve tarihi önemi büyük olan Çobandede Tabyasında sona erdi.

"Tarihi Mekanlarımızı Sporla Buluşturuyoruz"

Katılımcılar, şehrin doğası ve tarihi dokusuyla iç içe bir yolculuk yaparken, tarihin izlerini doğa sporlarıyla birleştirerek farklı bir deneyim yaşadı. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid döneminde, Rus saldırılarına karşı inşa edilen ve 2 bin 453 rakımıyla Erzurum'a en hakim nokta olarak bilinen Çobandede Tabyası, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Erzurum'un tarihi miraslarından biri olan Çobandede Tabyasına, Valiliğimiz öncülüğünde düzenlenen 'Tarihe Pedallıyoruz' etkinliği kapsamında üniversitemiz olarak biz de katıldık. Bisikletçilerimiz, yamaç paraşütü ve off-road ekiplerimizle bu anlamlı organizasyonda yer alarak hem tarihi yapılarımızın unutulmamasına hem de şehrimizin turizm potansiyeline dikkat çekmeye çalıştık. Atatürk Üniversitesi olarak sadece akademik alanda değil, kültürel ve toplumsal alanlarda da şehrimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu tür etkinliklerin, gençlerimizin tarih bilinci kazanmasında ve Erzurum'un sahip olduğu eşsiz mirasın tanıtılmasında önemli bir rol oynadığına inanıyorum. Üniversite olarak bu anlayışla hareket ediyor; bilimle birlikte kültürü, tarihi ve sporu da kapsayan bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Katılımcıların coşkulu ve duyarlı katılımıyla tamamlanan etkinlik, hem Erzurum'un tarihi yapılarının tanıtımına katkı sundu hem de doğayla iç içe sporun keyfini yaşattı. Etkinlik sonunda katılımcılar, tarihi ve doğal atmosferde hatıra fotoğrafları çekerek günün anısını ölümsüzleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'da 'Tarihe Pedallıyoruz' Etkinliği - Son Dakika

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