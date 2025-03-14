Erzurum'da Uluslararası Öğrenciler Ramazan İftarında Buluştu - Son Dakika
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Erzurum'da Uluslararası Öğrenciler Ramazan İftarında Buluştu

Erzurum\'da Uluslararası Öğrenciler Ramazan İftarında Buluştu

Erzurum'da okuyan uluslararası öğrenciler, ERULDER'in düzenlediği iftar programında bir araya gelerek oruç açtılar. Düzenlenen etkinliklerde uluslararası öğrencilerin kaynaşması sağlandı ve çeşitli yarışmalarla eğlenceli anlar yaşandı.

14.03.2025 13:09  Güncelleme: 13:13
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Ramazan ayının manevi ikliminin her yeri sardığı bu günlerde Erzurum'da okuyan uluslararası öğrenciler iftar sofrasında bir araya geldiler.

Yaptığı çalışmalarla şehrimizde okuyan uluslararası öğrencilerin her daim yanında olan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) ramazan ayında da uluslararası öğrencileri yalnız bırakmadı.

Ülkelerinden binlerce kilometre uzaklıktan şehrimize okumaya gelen öğrenciler ERULDER'in düzenlemiş olduğu iftar programlarında oruçlarını açtılar. Heyecanla beklenen ezandan önce ülkemiz ve ümmetin geleceği için dua eden uluslararası öğrenciler ezanla beraber oruçlarını açtılar.

Her gün Tebrizkapı Sosyal Tesislerine Kırgızistan'dan Burkina Faso'ya, Arnavutluk'tan Yemen'e kadar ümmet coğrafyasından onlarca öğrenci geliyor, iftarlarını açıyorlar. Cemaatle kılınan akşam namazının ardından öğrencilere çay ikram ediliyor. Teravih namazına kadar çay eşliğinde sohbet eden öğrenciler okunan yatsı ezanı ile teraviye camiye gidiyorlar. Renkli görüntülerin sahnelendiği ümmet iftarlarında zaman zaman online yarışmalarla öğrencilerin bilgileri sınanırken çeşitli hediyeler kazanma fırsatı sunuluyor. Son yapılan çekişmeli yarışmada Azerbaycanlı ve Mısırlı öğrenciler dereceye girerek ödüllerini Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği başkanı Ertan Aksakal'dan aldılar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan dernek başkanı Ertan Aksakal, "Her yıl şehrimizde okuyan öğrencilere iftar yemeği veriyoruz. İftar yemeğimize onlarca ülkeden uluslararası öğrenciler katılıyor. Bir ve beraber olmanın mutluluğunu öğrencilerimizle yaşıyoruz. Yaptığımız yarışmalarla bilgilerimizi tazeleyip yeni bilgiler öğreniyoruz. Dereceye giren öğrencilerimize hediyelerimizi veriyoruz. Bu yıl tespit ettiğimiz 85 öğrenci evine gıda kolisi götürmeye başladık. Derneğimize ulaşan zekat, fitre ve sadakaları ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtıyoruz. Hafta sonu derslerimizde tüm hızıyla devam ediyor. Ramazanın coşkusunu öğrencilerimizle beraber yaşamaya gayret ediyoruz. Ayrıca dernek merkezimizde her gün Mısırlı hafız öğrencilerimizin öncülüğünde hatimli teravih namazları da devam ediyor. Bu programa da onlarca öğrencimiz katılıyor. Desteklerini esirgemeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve gönüllülerimize teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzurum'da Uluslararası Öğrenciler Ramazan İftarında Buluştu - Son Dakika

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