Erzurum\'da Yıldızlar Satranç Turnuvası Tamamlandı

Yerel

Erzurum'da 28 Aralık 2024 Cumartesi günü başlayan ve bugün sona eren Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç İl Birinciliği Turnuvası, büyük bir heyecana sahne oldu.

Turnuva, Erzurum Teknokent Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Genel ve kızlar kategorilerinde 13-18 yaş grubundaki sporcular, 12 farklı kategoride yarışarak il dereceleri için kıyasıya mücadele etti.

Toplam 59 sporcunun katıldığı turnuvada, genç satranç ustaları üstün performans sergiledi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Organizasyon, Erzurum'da satranca olan ilgiyi artırmayı ve genç yetenekleri desteklemeyi amaçlayan başarılı bir etkinlik olarak değerlendirildi.

Satranç il temsilcisi Sinan Nuhoğlu, Erzurum'da satranç için yeni bir dönemin başladığını belirtti.

Nuhoğlu, satrancın en iyi imkanlarla desteklendiğini ve en popüler sporlar arasında yerini alması için çalıştıklarını ifade etti.

Ayrıca, satrancın gençlerin gelişimine olan katkısını vurgulayarak, bu spora ilgiyi artırmak ve daha geniş kitlelere yaymak amaçlarında olduklarını sözlerine ekledi.

Başarılı olan ve dereceye girip madalya almaya hak kazanan sporcular şunlar:

13 yaş genel:

1. Çağatay Atlı

2. Ömer Asaf Şimşek

3. Eymen Dalkılıç

13 yaş kızlar:

1. Meliha Tekin

14 yaş genel:

1. Yusuf Doru

2. Koray Atakan Bilgin

14 yaş kızlar:

1. Rümeysa Akgün

2. Rabia Nur Çapkın

3. Elif Naz Taşdemir

15 yaş genel:

1. İsmet Tuna Demir

2. Ömer Asaf Araz

3. Eren Aksoy

15 yaş kızlar:

1. Berin Yıldız

2. Sedanur Polat

3. İmren Yılmaz

16 yaş genel:

1. Muhammed Efe Akdoğan

2. Enes Kaan Ateş

3. Musab Yayla

16 yaş kızlar

1. Hayrunisa Atmaca

2. Aslınur Sünnetçi

3. Rabia Eflin Çetin

17 yaş genel

1. Kerem Berke Seçer

2. İbrahim Alparslan Efe Mengi

3. Mert Özdemir

17 yaş kızlar

1. Hayrunnisa Akgün

18 yaş genel:

1. Muhammed İkbal Orhan

2. Bahadır Fidan - ERZURUM