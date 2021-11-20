Üye Girişi
Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı - Son Dakika

Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı

20.11.2021 09:21
Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince 20 Kasım Çocuk hakları günü dolayısıyla Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi ziyaret edilerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerince 20 Kasım Çocuk hakları günü dolayısıyla Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi ziyaret edilerek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Kadın Meclisi Başkanı Yadigar Nesrin Serbestcioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, çocuk hakları gününde çocuklarla bir süre sohbet ederek, çocuk hakları gününü kutladılar.

Çocuklar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkan Serbestcioğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ettiler.

Öte yandan Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer ise Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kabulü olan 20 Kasım her yıl "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlandığını anımsattı.

Çocuklarla ilgili farklı çalışmalara imza atacaklarını belirten Tanfer, "Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma hakkı çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları sunmakta sosyal devlet olmanın gereğidir. Ülkemize ve insanlığa yararlı bireyler yetiştirilmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada kent konseyi olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştireceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle "Dünya Çocuk Hakları Gününü" kutluyor, tüm çocuklarımızı sevgi ve barış dolu bir yaşam diliyorum" dedi. - ERZURUM

Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı
Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı

Çocuk Hakları Günü, Kent Konseyi, 20 Kasım, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! 10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu! Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı 09:54 Milyoner'e damga vuran soru! Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın 09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
Pakistan, TikTok'tan vazgeçemiyor! Yasak yeniden kaldırıldı 09:17 Pakistan, TikTok'tan vazgeçemiyor! Yasak yeniden kaldırıldı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı 09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? 08:57 Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?
Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok 07:33 Akşener'den gece yarısı Resmi Gazete tepkisi: Gündüz huzur yok, gece huzur yok Hollanda'da korona kısıtlamalarını protesto eden eylemciler polisle çatıştı 01:21 Hollanda'da korona kısıtlamalarını protesto eden eylemciler polisle çatıştı

Son Dakika Haberleri
10:11 Son Dakika: Tokat Niksar'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
10:06 Belediye başkanına şok suçlama: İş başvurusuna gittiğim gün tecavüze uğradım
09:53 Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
09:48 Yatalak oğlunu ve kocasını diri diri yakarak öldürdü
09:44 Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın
09:33 Son Dakika! Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Altın kaç TL?
09:13 Ada Masalı final yapıyor
09:09 Aliyev ve Paşinyan bir araya gelecek
09:08 Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı
09:05 HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:14
BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor BDDK'dan onay çıktı! Türk bankacılık devi geri dönüyor         
09:57
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar 8 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar         
09:37
Ada Masalı final yapıyor Ada Masalı final yapıyor         
09:13
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca, "Artık yeter" diyerek isyan etti         
07:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Altay Cengizer, başdanışmanlık ve BM'deki görevinden alındı         
07:30
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem         
16:01
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı         
13:26
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 10:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Kent Konseyi çocukları unutmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement