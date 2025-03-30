Erzurum Tarih Derneği'nden bayram mesajı - Son Dakika
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Erzurum Tarih Derneği'nden bayram mesajı

Erzurum Tarih Derneği\'nden bayram mesajı

Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

30.03.2025 07:59
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Erzurum Tarih Derneği Başkanı Ömer Özden, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Özden, mesajında şu ifadeler yer verdi: "Bizleri sağlıkla, afiyetle ve sevdiklerimizle birlikte bir bayrama daha eriştirdiği için Yüce Rabb'imize hamd olsun. Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının daha da güçlendiği günlerdir. Bu özel günlerde, kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri geride bırakmalı; kimsesiz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaçları ziyaret ederek, gönüllerinde umut çiçeklerinin yeniden filizlenmesine vesile olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı münasebetiyle tutulan oruçların, verilen fitrelerin, yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını diliyorum. Erzurum Tarih Derneği olarak Başta Şehit Ailelerimiz, Kahraman Gazilerimiz, Ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum Tarih Derneği'nden bayram mesajı - Son Dakika

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