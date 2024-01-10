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Erzurum Ticaret Borsası'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret Borsası'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısı yapıldı

Erzurum Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Erzurum Süt Sanayicileri Derneği Başkanı Emre Çizmelioğlu ile süt sanayicileri ve dernek üyeleri bir araya geldi. Toplantıda, taklit ve tahşiş ürünler ile mücadele etme kararı alındı ve süt üreticileri ile süt sanayicilerinin sorunları ve talepleri ele alındı.

Erzurum Ticaret Borsası\'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısı yapıldı
10.01.2024 - 12:01,
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Erzurum Ticaret Borsası'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısını yapıldı.

ETB Yönetim Kurulu Başka Hakan Oral, Meclis Başkanı Yavuz Güney, ETB Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş. Genel Koordinatörü Ahmet Topaloğlu, Erzurum Süt Sanayicileri Derneği Başkanı Emre Çizmelioğlu ile süt sanayicileri ve dernek üyelerinin katıldığı toplantıda taklit ve tahşiş ürünler ile hep birlikte mücadele etme kararı alındı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, süt üreticileri ile süt sanayicilerinin sorun ve taleplerini çözüme ulaştırma noktasında yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum Ticaret Borsası'nda 2024 yılı ilk süt sektörü istişare toplantısı yapıldı - Son Dakika
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