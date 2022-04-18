Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu - Son Dakika
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Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu

18.04.2022 10:02
Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu

Erzurum'da yaptığı kültür-sanat etkinlikleri ile her zaman öncü bir STK olan TDED Erzurum Şubesi yine bir ilki gerçekleştirdi.

Erzurum'da yaptığı kültür-sanat etkinlikleri ile her zaman öncü bir STK olan TDED Erzurum Şubesi yine bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi şehrin "Aksaçlılarını" buluşturdu.

Erzurum'da kültür-sanat etkinliklerine nitelikli organizasyonları ile kaldığı yerden devam eden Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi, Aksaçlılar Buluşması'nın 1.sini dün akşam gerçekleştirdi. Siyasetçisi, bürokratı, eğitimcisi, iş insanı, esnafı, STK'sı bu programda bir araya geldi.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan'da her biri kendi alanında yıllardır Erzurum'a yaptığı hizmetleri ile katkıda bulunmuş şehrin önde gelen değerleri "Aksaçlılar" sohbet meclisinde buluştu.

Ben yok, Biz varız şuuruyla daha güzel bir Erzurum için gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik ile TDED Erzurum farkını gösterirken toplumun her kesiminden alkış aldı.

Büyükşehir Belediyesi Tebrizkapı Kültür-Sanat Çarşısı'Nda gerçekleşen Aksaçlılar sohbet meclisinde şehrin sosyo-kültürel yapısı üzerine tespitler yapıldı, hatıralar anlatıldı, şehrin bazı meseleleri hakkında çözüm önerileri ortaya koyuldu, gazel ve türküler seslendirildi.

Sohbet Meclislerine gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnuniyetini dile getiren TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş : " İnsanımızın bir araya gelmeye ihtiyacı var. Herkes, benzeyeni ile savrulmuş bir kenara, böyle olmaz. Kadim kültürümüzde bu yok. Farklı düşünceden, inançtan, toplumsal ve mesleki yapıdan insanlar bir aradaydı. Bunu yeniden canlandırmamız gerekir ki şehrimiz ve toplumumuz daha iyi bir noktaya gelebilsin. TDED Erzurum Şubesi olarak Rahmet İklimi olan mübarek Ramazan-ı Şerif'te maneviyat şehri olan Dadaşlar diyarında birlik ve beraberlik örneği sergilemek istedik. Bu bağlamda "Aksaçlılar" sohbet meclisimizin ilkini gerçekleştirdik. Sohbet meclisimizin ikincisini daha büyük bir mekanda yapıp davet edemediğimiz ağabeyilerimizi de davet edeceğiz inşallah. Meclisimize katılarak bizleri onurlandıran Eski Sağlık Bakanımız, Erzurum Milletvekilimiz Prof. Dr. Recep Akdağ'a, Erzurum Milletvekilimiz Zehra Taşkesenlioğlu Ban'a, ilk programımızın destekçisi Yakutiye Belediye Başkanımız Dr. Mahmut Uçar'a, katılan tüm ağabeyilerimize, hocalarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu
Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu
Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu
Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu
Erzurum'un aksaçlıları sohbet meclisinde buluştu

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Sivil Toplum Kuruluşları, Türkiye, Ramazan, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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