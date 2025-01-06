Erzurum'un Olur İlçesinde Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Erzurum'un Olur İlçesinde Gençlik Merkezi Açıldı

Erzurum\'un Olur İlçesinde Gençlik Merkezi Açıldı

Olur ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan Gençlik Merkezi açıldı. Vali Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla gerçekleşen açılışta, gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanacağı belirtildi.

06.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:58
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Erzurum'un Olur ilçesinde Gençlik Merkezi açıldı. Vali Mustafa Çiftçi'nin de açılış törenine katıldığı Gençlik Merkezi faaliyetlerine başladı.

Erzurum'un Olur ilçesinde Gençlik Merkezi açıldı. Gençlik Merkezi'nin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Olur Kaymakamı Mehmet Kaan Kini, Belediye Başkanı Vedat Ergün, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Gençlik Hizmetleri Müdürü Zülküf Yılmaz, Olur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ersin Başar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can ile diğer davetliler katıldı.

Olur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ersin Başar, Gençlik ve Spor Bakanlığının ilçeye kazandırdığı Gençlik Merkezi'nin Olur halkı tarafından mutlulukla karşılandığını belirterek, "Bakanlığımızın Vizyoner yaklaşımıyla hayata geçirilen bu modern gençlik merkezimizin açılışında bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu merkez Olur'umuzda gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak. Onların yeteneklerini keşfetmelerine ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak sağlayacak bir yuva olacaktır. Burası gençlerimizin bir araya gelerek fikirlerini paylaşabileceği yeni dostluklar kurabileceği, kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak kendilerini geliştirebilecekleri canlı bir mekan olacaktır" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ise Olur Gençlik Merkezi Olur Belediyesi meclisi kararıyla 25 yıllığına kendi kurumlarına tahsis edildiğini belirterek, "Güçlendirme çalışmaları 6 Ocak 2023 tarihinde başlamış olup 12 Aralık 2023 tarihinde bitmiştir. Gençlik merkezimizde 12 oda, 1 kış bahçesi, 1 mutfak bulunmaktadır. Odalarımız; müdür odası, 2 gençlik çalışanı, odası çalışma ofisi, has oda, dil atölyesi, müzik atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, akıl ve zeka oyunları odası, bilişim atölyesi, kütüphane, bay ve bayan mescidi mevcuttur" dedi.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın duaları eşliğinde açılan Olur Gençlik Merkezini gezen Vali Mustafa Çiftçi, çocuklarla sohbet ederek, gençlik merkezinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Çiftçi, "Olurlu tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi bu merkezde düzenlenecek olan kurslara, eğitimlere ve etkinliklere davet ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erzurum'un Olur İlçesinde Gençlik Merkezi Açıldı - Son Dakika

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