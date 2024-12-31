Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Üniversite Hazırlık Desteği - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Üniversite Hazırlık Desteği

Esenyurt Belediyesi\'nden Gençlere Üniversite Hazırlık Desteği

Esenyurt Belediyesi, Sürekli Eğitim Merkezi'nde düzenlediği üniversite hazırlık kursları ile 2000'den fazla genci ücretsiz olarak üniversite sınavlarına hazırlıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen derslerle öğrenciler, modern etüt salonlarında en iyi şekilde eğitim alıyor.

31.12.2024 12:17  Güncelleme: 12:29
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Esenyurt Belediyesi düzenlediği üniversite hazırlık kurslarıyla Esenyurtlu gençleri üniversiteye hazırlıyor.

Esenyurt Belediyesi, gençlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediyenin Sürekli Eğitim Merkezi'nde, alanında uzman öğretmenler tarafından verilen derslerle öğrenciler üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Modern ve konforlu etüt salonlarında, dershane kalitesinde eğitimlerin verildiği merkezde iki binin üzerinde öğrenci ücretsiz eğitim alıyor. Rehber öğretmenler eşliğinde meslek seçimi ve sınav stresi yönetimi gibi konularda eğitimlerin de verildiği merkezde üniversite tercih dönemlerinde ise danışmanlık hizmeti sunuluyor. Esenyurt'ta ikamet eden öğrencilerin yararlanabildiği kurslarda, eğitimciler öğrencileri sınavlara tam donanımlı bir şekilde hazırlayarak Türkiye'nin en prestijli üniversitelerini kazanmalarına imkan sağlıyor. Üniversiteye hazırlık kurslarının yanı sıra LGS, KPSS ve DGS'ye yönelik programların da yer aldığı merkezde Esenyurtlu gençler geleceğe güvenle hazırlanıyor.

"Eğitimler hız kesmeden devam edecek"

Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatörü Mesut Parlak üniversite sınavına hazırlığın tüm aşamalarında öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu; "Esenyurt'ta üniversite sınavına hazırlık kurslarının yanı sıra vatandaşlarımız için ücretsiz LGS, KPSS ve DGS eğitimleri vermekteyiz. Her yıl iki binin üzerinde vatandaşımıza bu hizmeti ücretsiz olarak sağlıyoruz. Öğrencilerimize iyi eğitim programının yanı sıra verimli ders çalışma yöntemleri, testlerle çalışma yöntemleri, sınav analizleri, eksikleri tamamlama, birebir soru çözüm seçenekleri sunuyor; üniversiteleri ve meslekleri tanıtıyoruz. Yaptığımız üniversite gezileri ile de öğrencilerimizin doğru mesleği seçmesi, doğru üniversiteleri tanımasını sağlıyor ve bu konuda her türlü desteği veriyoruz."

"Çok kaliteli bir eğitim alıyoruz"

Merkezden kurs alan üniversite hazırlık öğrencisi Mustafa İpek, kurslardan çok memnun kaldığını belirterek şunları söyledi; "Esenyurt Belediyesinin Sürekli Eğitim Merkezi'nde üniversiteye en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Edebiyat, geometri ve matematik gibi dersler alarak sınavlara yönelik çalışıyoruz. Buradan kesinlikle çok memnunum. Uzman ve deneyimli öğretmen kadrosuyla burada çok kaliteli bir eğitim alıyoruz. Benim hedefim yazılım mühendisi olmak. Esenyurt Belediyesine, bize üniversiteye hazırlık konusunda bu imkanları sunduğu için teşekkür ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden Gençlere Üniversite Hazırlık Desteği - Son Dakika

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