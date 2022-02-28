Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı - Son Dakika
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Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

28.02.2022 15:10
Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Esenyurt Belediyesi, Miraç Kandili ve Üç Aylar vesilesiyle camilerde vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Esenyurt'ta Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, Miraç Kandili dolayısıyla camilerde kılınan yatsı namazı sonrasında vatandaşlara kandil simidi dağıttı. Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan, Cemal Güneysu, Veysel Bal, Halis Şimşek ve Hayrettin Babahan ilçe genelindeki camilerde kandil gecesini ihya eden vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve zabıta ekipleri, vatandaşların bu özel gecesini tebrik ederek kandil simidi ikramında bulundu.

Belediyenin kandil simidi dağıtımından memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve belediye personellerine teşekkür etti. - İSTANBUL

Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı
Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt Belediyesi'nden kandil simidi ikramı - Son Dakika


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