Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi

Esenyurt\'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi

Esenyurt Belediyesi, kadın girişimcilerin ekonomiye aktif katılımlarını artırmak amacıyla e-ticaret eğitimleri düzenliyor. Katılımcılar, ürettikleri ürünleri online platformlarda satma fırsatı yakalıyor.

26.03.2025 10:25  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye e-ticaret eğitimleri ile girişimci kadınların ekonomiye, üretime ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor. Kadınlar ürettikleri ürünleri online mağazalar üzerinden satışa sunabilecek.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, kadın girişimcilere yeni alanlar açacak önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iş birliğinde başlatılan e-ticaret eğitimleri ile kadınların ekonomiye, üretime ve sosyal hayata daha aktif katılmaları hedefleniyor.

Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM) bünyesindeki kadın kursiyerler, e-ticaret eğitimleri ile ürettikleri ürünleri online mağazalar üzerinden satışa sunabilecek. Bu çerçevede ilki Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, hepsiburada.com'un yetkilileri kadınlara e-ticaret satışına dair önemli bilgiler verdi. Kadın girişimcileri desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje ile kursiyerler, ürettikleri el emeği ürünleri satarak ev bütçesine katkı sağlayabilecek.

Kadınlar e-ticarete başlıyor

Esenyurt Belediyesinin desteği sayesinde kendi işini kurabileceğini söyleyen Kursiyer Serap Aktaş, "Burada şirket nasıl kurulur, ürünlerimizi nasıl satabiliriz, bunun eğitimini aldık. Bunu bir başlangıç olarak görüyorum. Belediyemiz zaten çok güzel ve çok faydalı kurslar veriyor. Ben de ahşap gravür yakma kursuna katılıyorum. Çok keyif alarak ürünler ortaya çıkarıyorum. Öğrendiğim bu sanatı gelir elde edebilecek şekilde geliştirmeyi düşünüyorum. Buradan aldığım bilgileri de değerlendirerek kendi e-ticaret mağazamı açacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Yönetim, Esenyurt, Ekonomi, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:30:08. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Girişimci Kadınlara E-Ticaret Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement