Esenyurt’ta Yollar Modernleşiyor

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Esenyurt Belediyesi, ilçedeki tahrip olan yolları parke taşı çalışmalarıyla yenileyerek sokaklara modern bir görünüm kazandırıyor.

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla yolları yeniliyor. Eskiyen yol ve kaldırımları parke taşı döşeyerek temiz ve modern bir görünüme kavuşturan ekipler mahalle ve sokaklarda bulunan merdivenleri de yenileyerek güvenli hale getiriyor. Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Esenyurt Belediyesine teşekkürlerini iletirken belediye yetkilileri ise ilçenin tamamında çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

"Mahallemiz çok güzel oldu"

Çalışmanın yapıldığı Sultaniye Mahallesi'nin Muhtarı Ali Yıldız sokaklarının yeni bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek şöyle konuştu; "704. Sokak'ta uzun zamandır bozuk olan merdivenlerin yenilenmesi için Esenyurt Belediyesine talepte bulunduk. Sağ olsunlar, Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gelerek merdivenlerimizi yaptı ve gerçekten çok güzel oldu. Emeği geçen herkese buradan çok teşekkür ediyorum. Daha önce burasıyla ilgili sürekli şikayetler geliyordu, fakat şu anda halk gerçekten çok memnun. Geri dönüşler son derece olumlu. Bu yüzden bir kez daha emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." - İSTANBUL