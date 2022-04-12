Esenyurtlu çocuklar tatil şenliği ile stres atıyor - Son Dakika
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Esenyurtlu çocuklar tatil şenliği ile stres atıyor

12.04.2022 10:49
Esenyurtlu çocuklar tatil şenliği ile stres atıyor

Esenyurt Belediyesi, okulların ara tatile girmesi ile birlikte çocuklara özel "Ara Tatil Şenliği" düzenliyor.

Esenyurt Belediyesi, okulların ara tatile girmesi ile birlikte çocuklara özel "Ara Tatil Şenliği" düzenliyor. 12-17 Nisan 2022 tarihleri arasında sürecek olan etkinlikler çerçevesindeki çocuk tiyatroları, çocuk sinemaları; illüzyon, jonglör ve ateşbaz gösterileri ile çocuklar ara tatillerini şenlik tadında yaşayacak.

Esenyurt Belediyesi, çocuklara festival tadında bir ara tatil etkinliği düzenliyor. Çocukların verimli bir tatil geçirmesini amaçlayan Esenyurt Belediyesi, 12-17 Nisan 2022 tarihleri arasında sürecek olan etkinliklerde çocukları sinema ve tiyatro ile buluşturacak. Saat 10.00-13.00 ve 15.00 olarak üç seans olarak Esenyurt Kültür Merkezi'nde gösterime girecek Çocuk Sinemaları'nda çocuklar, 12-14 Nisan arasında Düşler Ülkesi'yle, 15-17 Nisan'da Tamircikler: Gizli Görev'le düşsel bir yolculuğa çıkacak. Sahne sanatları alanında da çocuklara dolu dolu bir ara tatil yaşatmayı amaçlayan Esenyurt Belediyesi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde 12 Nisan Salı günü saat 13.00'de "Kırmızı Başlıklı Kız", Esenyurt Kültür Merkezi'nde 13 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'de "Kitopya", Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde 16 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'de ise "Üç Arkadaş" isimli tiyatro oyunlarını sahneye taşıyacak. Ayrıca 'Ramazan Etkinlikleri' çerçevesinde Eski Belediye Bahçesi'nde çocuklar için hazırlanan İllüzyon, Jonglör ve Ateşbaz gösterileri de devam edecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurtlu çocuklar tatil şenliği ile stres atıyor - Son Dakika


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