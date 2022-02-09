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Eski Papa 16. Benedict, cinsel istismar mağdurlarından özür diledi - Son Dakika

Eski Papa 16. Benedict, cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

09.02.2022 12:18
Eski Papa 16. Benedict, cinsel istismar mağdurlarından özür diledi

Eski Papa 16. Benedict, Almanya'daki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere ilişkin soruşturmada, doğrudan suçlu olmadığını savunarak, cinsel istismar mağdurlarından özür diledi.

Eski Papa 16. Benedict, Almanya'daki kiliselerde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplere ilişkin soruşturmada, doğrudan suçlu olmadığını savunarak, cinsel istismar mağdurlarından özür diledi.

Almanya'nın Münih kentinde Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması tarafından açıklanan 1945-2019 yıllarına ilişkin cinsel istismar raporunda, eski Papa 16. Benedict'in 1977-1982 tarihlerinde Münih Başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan 4 rahipten haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği ifade edilmişti. Eski papa ise hakkındaki iddialara bir mektupla yanıt verdi. 94 yaşındaki eski papa yayınladığı mektupta, "Katolik kilisesinde büyük sorumluluklarım oldu. Anladım ki, ne zaman bu sorumlulukları ihmal edersek veya onu gerekli kararlılıkla karşılayamazsak, biz de bu ağır kusurun içine çekiliyoruz. Bir kez daha tüm cinsel istismar mağdurlarına derin utancımı, derin üzüntümü ve içten özürlerimi sunuyorum" dedi.

Ayrıca eski Papa 16. Benedict, 25 Ocak'ta cinsel istismar raporu hakkında yanlış ifade verdiğini açıklamış ve bu hatadan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtmişti.

Eski Papa, katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013'de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk papa olmuştu. - BERLİN

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Almanya, Katolik, Münih, Papa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eski Papa 16. Benedict, cinsel istismar mağdurlarından özür diledi - Son Dakika


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