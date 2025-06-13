Eskişehir'de 199 Bin TL Ceza Uygulandı - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de 199 Bin TL Ceza Uygulandı

Eskişehir\'de 199 Bin TL Ceza Uygulandı
13.06.2025 14:43
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Ticaret İl Müdürlüğü, denetimlerde 39 firmaya 199 bin 458 TL ceza kesti.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için 199 bin 458 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Ticaret İl Müdürlüğü'nün haftalık denetimleri sürüyor. Bu çerçevede Eskişehir Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre; 6-12 Haziran 2025 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri tarafından il merkezinde ve ilçelerde çalışma yapıldı. Ekiplerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında, fiyat etiketi, kasa-raf uyumsuzluğu ve benzeri şeyler hakkında 39 firmada bin 120 ürün kontrol edildi. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 16 firmada 80 ürün denetlendi. 6502 sayılı Kanun ile ilgili tespit edilen aykırılıklar için toplam 199 bin 458 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili yapılan denetimlerin raporları ise, kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 199 Bin TL Ceza Uygulandı - Son Dakika

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