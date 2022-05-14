Eskişehir'de 61 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi - Son Dakika

Eskişehir'de 61 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi

Çankaya Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursu Müdürü Salih Aktaş;

"Eskişehir'de yeni hafızlar yetiştirmenin gayreti içindeyiz"

15 yaşında hafız olan Yunus Emre Genç;

"Allah milletimizden razı olsun, gerçekten hafızlarımızın kıymetlerini bilmeleri çok önemli"

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 61 öğrenci için hafızlık icazet merasimi gerçekleştirildi.

Reşadiye Camii'nde düzenlenen tören, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Odunpazarı İlçe Müftüsü Hamdi Uzunharman'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Açılış konuşmalarıyla başlayan törende, İstanbul Çamlıca Camii İmam-Hatibi Hafız Kerim Öztürk ve Kuran-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Dünya Birincisi Hafız Erhan Mete tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti verildi. Odunpazarı İlçe Müftülüğü Ziya Paşa Erkek Hafızlık Kuran Kursu, Çankaya Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursu ve Tepebaşı İlçe Müftülüğü Hacı Hilmi Efendi Yatılı Erkek Hafızlık Kursu'nda eğitim gören 61 öğrenciye belgeleri teslim edildi.

"Eskişehir'de yeni hafızlar yetiştirmenin gayreti içindeyiz"

Odunpazarı İlçe Müftülüğü Çankaya Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kuran Kursu Müdürü Salih Aktaş, yeni hafızlar yetiştirme gayretinde olduklarını dile getirerek, "Bizim kursumuzdan 31, Ziya Paşa Kur'an Kursu'ndan 25, Hacı Hilmi Efendi Kursu'ndan ise 5 olmak üzere toplamda 61 öğrencimiz burada. Bizler hafız olduğumuz ve Eskişehir'de hafızlık yaptığımız için hafızlık müessesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizleri yetiştiren hocalarımızın yolundan gitmeye çalışıyoruz. Eskişehir'de yeni hafızlar yetiştirmenin gayreti içindeyiz" dedi.

"Bir buçuk yılda hafızlığımı pişirdim"

Hafızlık eğitimini tamamlayarak hafızlık icazet merasiminde belge almaya hak kazanan 15 yaşındaki Yunus Emre Genç, kendini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. Zorluklar ile bugüne geldiğini söyleyen Genç Hafız Yunus sözlerine şöyle devam etti:

"Açıkçası benim için çok zor bir süreçti. 12 yaşında başladığım bir serüven olarak, 3 yıl boyunca büyük bir emek ve zahmetle annem, babam ve hocalarım sayesinde çok şükür bu hale geldim. Artık icazet diplomamı almayı istiyorum. Bir buçuk yılda hafızlığımı bitirdim ve diğer bir buçuk yılda hafızlığımı pişirdim. Allah milletimizden razı olsun, gerçekten hafızlarımızın kıymetlerini bilmeleri çok önemli"

"Cenab-ı Allah bugün bize de nasip etti"

Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi olan 23 yaşındaki Berkan Çırpan, Eskişehir'e eğitimi için İzmit'ten geldiğini belirtti. Hafızlık eğitimini buradaki kurslarda tamamladığını ifade eden Çırpan, "Daha önce bir hafızlık geçmişim vardı. Hocalarımdan Allah razı olsun burada tamamlamak nasip oldu. Geçtiğimiz Eylül ayında Diyanet İşleri Başkanlığımızın açtığı Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olarak, hafızlık belgesini almaya hak kazandım. Açıkçası öncelerde televizyonlarda ya da sosyal medyada bu törenleri gördüğümüzde çok imreniyorduk. Cenab-ı Allah bugün bize de nasip etti. Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyurduğu gibi 'Hafızlar insanların en şereflileridir.' Bu kadar insanın bu duruma şahit olması ve bizi burada yalnız bırakmamaları bizim için çok büyük bir gurur kaynağı, Allah hepsinden razı olsun" dedi.