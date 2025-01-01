Eskişehir'de 8 Yeni Park Vatandaşların Hizmetine Sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de 8 Yeni Park Vatandaşların Hizmetine Sunuldu

Eskişehir\'de 8 Yeni Park Vatandaşların Hizmetine Sunuldu

Tepebaşı Belediyesi, 2024 yılında toplam 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni park ile kenti yeşil alanlarla zenginleştirdi. Ayrıca, 16 park da yenilenerek halkın kullanımına sunuldu. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 12,2 metrekareye ulaştı.

01.01.2025 14:12  Güncelleme: 14:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi, 2024 yılında 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni park alanını vatandaşların hizmetine sundu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan park düzenlemeleri, yenileme, yapım ve onarım çalışmaları kentin çehresini değiştiriyor. 2024 yılı da Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından verimli bir yıl olarak geride kaldı. Belediye ekipleri tarafından yıl boyunca yapılan çalışmalar ile 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni park kente kazandırıldı. Öte yandan, 40 bin 653 metrekare alana sahip 16 adet park da yenilenerek kent halkının hizmetine sunuldu. Yapılan çalışmalar neticesinde Tepebaşı ilçesindeki toplam park alanı da 2 milyon 437 bin 400 metrekareye ulaştı.

"Kişi başına düşen yeşil alan 12,2 metrekare"

İlçede gerçekleştirilen yeşil alan çalışmalarının başarıya ulaştığını belirten Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı bölgemiz, bünyesindeki parklar ile vatandaşlarımız için önemli bir mola yeri, soluk alma noktası konumunda. Yeşil alan oranları ile zaten başarılı bir seviyede bulunan ilçemize yeni parklar yapmaya, mevcut parklarımızı da yenilemeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan parklarımız ile ilgili aldığımız geri dönüşler çok olumlu. İnsanımız yeşil alanları seviyor. Aynı zamanda çocuklarımızın da güzel ve sağlıklı biçimde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak çok önemli. 2024'te 19 bin 201 metrekarelik 8 yeni parkı kent halkımızın hizmetine sunduk, 16 adet parkımızı da yeniledik. 2024 yılı sonu itibariyle kişi başına düşen yeşil alan miktarı da 12,2 metrekareye ulaştı. Tepebaşı, kendine yakışır, şık ve çağdaş yeşil alanları ile iftihar edilen bir bölge oldu, bunun için çok mutluyum" diye konuştu.

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde park yapım, onarım ve yenileme çalışmalarının aksatılmadan sürdürüleceğini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tepebaşı, Turizm, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de 8 Yeni Park Vatandaşların Hizmetine Sunuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
15:38 Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar Küçücük çocuğu öldürüp cesedini yol kenarına attılar
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:27:52. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de 8 Yeni Park Vatandaşların Hizmetine Sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.