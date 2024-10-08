Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında yapılan İl Afet Risk Azaltma Planı toplantısına katılım gösterdi.
'13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü' çerçevesinde 81 İl İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İzleme ve Değerlendirme Kurulu Videokonferans Toplantısı yapıldı. Toplantı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Afet Risk Azaltma Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?