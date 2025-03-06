Eskişehir\'de Aile Eğitim Programı Eğitimleri

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün '2025 #Aileyılı' çalışmaları sürüyor. Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde, müdürlük personeli tarafından ADEM kursiyerlerine eğitim verildi. Eğitimde, Hayatın İlk Çeyreği (0-18 Yaş Gelişim Dönemleri) konusu ele alındı. - ESKİŞEHİR
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