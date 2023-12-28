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Eskişehir'de Arazi Dağıtım Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Arazi Dağıtım Projesi Tamamlandı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Günyüzü İlçesi Kayakent Mahallesi'nde gerçekleştirdiği Arazi Dağıtım Projesi'ni tamamladı. Proje kapsamında, hakediş sahiplerine arazi dağıtımı yapılarak çiftçilerin tarıma kazandırılması sağlandı. 77 hak sahibi çiftçi ailesine hazine arazileri kiralanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden faydalanma imkanı da sağlandı.

Eskişehir\'de Arazi Dağıtım Projesi Tamamlandı
28.12.2023 - 17:25,  Güncelleme: 17:27
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Günyüzü İlçesi Kayakent Mahallesi'nde, Arazi Dağıtım Projesi tamamlandı.

Söz konusu Arazi Dağıtım Projesi çerçevesinde Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü'nde görevli teknik personeller, Günyüzü Kayakent Mahallesi'nde hakediş sahiplerine arazi dağıtımı tamamlanana kadar hazine topraklarının boş kalmaması ve çiftçilerin eliyle tarıma kazandırılması amacıyla kiralama çalışmalarına başladı. Bu çerçevede, mahalle de ikamet eden, tarım bağ-kuru dışında herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan işleyecek toprağı olmayan veya işleyebileceğinden daha az toprağı olan 77 hak sahibi çiftçi ailesine, 2023-2024 üretim sezonunda kullanmaları için hazine arazilerinin kiralama işlemleri tamamlandı. Bu işlemler sonucunda ilgili çiftçiler, bu arazilerin ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) dosyalarına kaydını yaptırarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki çeşitli desteklemelerden faydalanma hakkını da kazanmış oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Arazi Dağıtım Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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