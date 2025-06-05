Eskişehir'de Çocuklar İçin Bayram Şenliği - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Çocuklar İçin Bayram Şenliği

05.06.2025 14:14
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Hayırseverler, kimsesiz çocuklara bayram hediyesi ve eğlenceli etkinlikler sunarak destek oldu.

Gönüllüler el ele, çocukların bayramı şenleniyor

Eskişehirli hayırseverler ihtiyaç sahibi yüzlerce çocuğa bayram hediyesi verdi

Özel ve kimsesiz çocuklar hem doyasına eğlendi, hem de hem de bayramlık kıyafet ve oyuncaklarını aldı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Kurban Bayramı öncesinde özel ve kimsesiz çocuklar için bir araya gelen Eskişehirli hayırseverler, gerçekleştirdikleri etkinlik ile çocukların hem eğlenmesi sağlandı, hem de bayramlık kıyafet ve oyuncak dağıtıldı.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllülerinin, yaptıkları faaliyetlerinden biri de bayram öncesi gerçekleştirilen çocuklara bayramlık kıyafet dağıtımı oldu. Etkinlik Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi Akyıl Sokak üzerindeki bir halı sahada özel etkinlik gerçekleştirildi. Gönüllülerle dayanışma içinde çalışan ekip, yaklaşık 500-550 çocuğa ulaşarak onların bayram sevinçlerine tanıklık etti. Sadece kıyafet dağıtımıyla sınırlı kalınmayan bu etkinlik de çocuklar için çeşitli oyunlar düzenlendi. Çocukların eğlenebilmesi için yarışmalar ve ödüllü etkinlikler yapıldı. Mahallelinin de katıldığı etkinlikle ilgili çocuklar teşekkürlerini iletirken, hayırseverler de tüm çocukların bayramını kutladı.

"Her bayram düzenli olarak yaklaşık 500-550 çocuğumuza hem bayramlık dağıtıyor"

Kurdukları platformlarda gönüllerle birlikte dayanışma içinde çalıştıklarını söyleyen Yardımlaşma Grubu Yöneticisi Ayşegül Bozbaş, "Sosyal platformumuzda, özellikle özel ve kimsesiz çocuklar yararına, her yıl bayram öncesi bayramlık kıyafet dağıtımı yapıyoruz. Kurduğumuz platformda gönüllülerle dayanışma içinde çalışarak çocuklarımızın bayramlıklarını ulaştırıyoruz. Ayrıca oyuncak panayırları ve ikinci el oyuncak panayırları düzenliyoruz. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteren platformumuzda, her bayram düzenli olarak yaklaşık 500-550 çocuğumuza hem bayramlık dağıtıyor hem de etkinlikler düzenliyoruz. Genellikle özel çocuklarımız olduğu için onların mental yorgunluklarını atabilmeleri amacıyla şenlikler, yarışmalar ve ödüllü etkinlikler gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İnsanlar böyle bir grubun varlığından memnuniyet duyuyor ve aramıza katılıyor"

Vatandaşların bu tarz etkinliklerden memnun kaldıklarını dile getiren Bozbaş, "Bu etkinliklerden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu oluyor. İnsanlar böyle bir grubun varlığından memnuniyet duyuyor ve aramıza katılıyor. Böylece iyilik ailemiz büyüyor ve daha çok çocuğa ulaşma imkanı buluyoruz. Ayrıca, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarını eğlendirmek amacıyla çadırlara da gidiyoruz. Onlara "Askıda pasta" uygulamamızla doğum günlerini kutluyor, oyuncaklar ve bayramlık kıyafetler götürüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eskişehir, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Çocuklar İçin Bayram Şenliği - Son Dakika

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