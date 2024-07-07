Eskişehir\'de Deneyimli Kafe\'ye Zarar Verildi

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Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kentin en sevilen projelerinden biri olan deneyim kafelerden Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe'ye, kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi.

Tepebaşı Belediyesi'nin kentte en sevilen projelerinden olan ve tüm Eskişehirliler tarafından uğrak yeri olan Yenibağlar Mahallesi'nde yer alan Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe, kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Kamera görüntülerinde yer alan 2 genç, ellerindeki sprey boya ile deneyimli kafenin duvarlarına dilediklerini çizerek kötü bir görüntüye neden olurken kamu malına da zarar verdi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri konuya ilişkin değerlendirmelerinde, kent halkının ödemiş oldukları vergileri ile hizmete dönüşen uygulamaların, kendini bilmeyen kişilerce tahrip edilmesine seyirci kalınamayacağını belirtti. Yetkililer, ellerinde kamera görüntülerinin yer aldığını belirterek, "Yenibağlar'da bulunan Ali Rıza Efendi Deneyimli Kafe nasıl ve neden bu halde? Çünkü iki genç arkadaşımız kamu malına zarar vermek ve sprey boyayla dilediklerini yapmakta bir yanlış görmedikleri için. Kamera görüntüleri elimizde, yasal süreci en kısa sürede başlatıyoruz. Eğer özür dilemek, açıklama veya temizlik yapmak isterlerse iki gencimize de kapımız açık. Deneyimli Kafe'mize bekliyoruz. Lütfen kamu malına zarar vermenin insani bir davranış olmadığını öğrenelim" denildi. - ESKİŞEHİR