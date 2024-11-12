Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde çalışmalar sırasında doğalgaz borusunun zarar görmesi çevrede paniğe neden oldu.
İlçede doğalgaz çalışmaları sürdüğü esnada, kepçenin yanlış müdahalesi sonrasında kırılan borudan çevreye gaz yayılmaya başladı. Gazın yayılması sonrasında vatandaşlar arasında panik yaşandı. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonrasında sızan gaz kapatıldı. Gaz kokusunun dağılması sonrasında vatandaşlar rahat bir nefes alırken, ekipler çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de Doğalgaz Borusu Kırıldı, Panik Yaşandı - Son Dakika
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