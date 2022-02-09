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Eskişehir'de eğitime kar engeli - Son Dakika

Eskişehir'de eğitime kar engeli

09.02.2022 09:54
Eskişehir'de eğitime kar engeli

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Eskişehir genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle Mihalıççık ve İnönü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyu aralıklarla devam eden kar yağışı il merkezinin yanı sıra ilçelerde etkili oldu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışı birçok ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Devam eden kar yağışının etkili olduğu Mihalıççık ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Kar yağışı nedeniyle İnönü ilçesinde ise taşımalı sistem ile eğitim öğretime devam eden öğrencilerde 1 gün süreyle izinli sayılacak. - ESKİŞEHİR

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Mihalıççık, Eskişehir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eskişehir'de eğitime kar engeli - Son Dakika


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