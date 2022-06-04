Ayrıca Sivrihisar İlçesi'nde de dün öğle saatlerinden sonra dolu yağışı etkili oldu. Bir süre devam eden dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Eskişehir'de geceyi şimşekler aydınlattı - Son Dakika

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