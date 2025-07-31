Eskişehir\'de Gıda Denetimlerine Cezalar

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Temmuz ayı denetimleri kapsamında, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda esaslarını ihlal nedeniyle Eskişehir'deki işletmelere idari yaptırımlar sonucu toplam 1 milyon 200 bin 833 TL para cezası uygulandı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından 1-31 Temmuz tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi. Tüketici Sağlığının Korunması ve Güvenilir Gıda Arzı Aylık Denetim Raporu kapsamında; bin 105 adet risk esaslı gıda ve yem işletme denetimi, 237 adet ithalat işlemleri, 649 adet ihracat işlemleri, 51 adet numune alımı yapıldı. Denetimler çerçevesinde ayrıca 13 adet idari yaptırım, 1 adet toplatma ve 6 imha kararı gerçekleştirildi. İdari yaptırımlar sonucu işletmelere toplam 1 milyon 200 bin 833 TL para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR