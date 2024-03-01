Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi

Eskişehir\'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi

Eskişehir Odunpazarı Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık yarışmasında birinci olan Hakan Aslan, Fatma Yıldırım ve Sevda Ertuğral, il seçmelerinde ilçeyi temsil etme hakkı kazandılar. Odunpazarı Müftülüğü, birincileri tebrik ederek, yarışmaya katılan herkesin Kur'an-ı Kerim'den ve yolundan ayrılmamasını temenni etti.

01.03.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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Eskişehir'de Odunpazarı Müftülüğünde Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca düzenlenen vatandaşlara yönelik hafızlık yarışması yapıldı.

Hafızlık yarışmasında, erkekler 30 cüz kategorisinde Hakan Aslan, kadınlar 5 cüz kategorisinde Fatma Yıldırım, kadınlar 30 cüz kategorisinde ise Sevda Ertuğral birinci olarak Odunpazarı ilçesini il seçmelerinde temsil etme hakkı kazandılar. Odunpazarı Müftülüğü, il seçmelerinde temsil edecek birincileri tebrik ederek, Allah'tan yarışmaya katılan herkesi Kur'an-ı Kerim'den ve yolundan ayırmamasını temennisinde bulunuldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hafızlık Yarışması Düzenlendi - Son Dakika

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