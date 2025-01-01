Eskişehir'de Hava Durumu: Pus ve Sis - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Hava Durumu: Pus ve Sis

Eskişehir'de havada önemli değişiklik yok, gece puslu ve sisli geçmesi bekleniyor.

01.01.2025 12:50
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Eskişehir'de bölge genelinin az bulutlu, gece saatlerinde ise yer yer puslu ve sisli geçmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'de hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, gece saatlerinin ise yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif esmesi beklenirken, vatandaşlar için yapılan herhangi bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. İlçelerde ise en yüksek sıcaklığın 16 dereceyle Mihalgazi'de ve en düşük sıcaklığın 5 dereceyle Mihalıççık'ta olacağı tahmin ediliyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Hava Durumu: Pus ve Sis - Son Dakika

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