Eskişehir\'de derneklerin ortak girişimiyle ihtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli etkinlik düzenlendi

Eskişehir'de derneklerin ortak girişimi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen etkinlikte, minkler doyasıya eğlendi.

Eskişehir'de birden fazla dernek ve kulübün ortak girişimleriyle, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik tertip edildi. Alınan yasal izinler sonrası Gündoğdu Mahallesi Muhtarlığı, Emek Mahallesi Muhtarlığı ve 71 Evler Mahallesi Muhtarlığı ile koordineli olarak bir şekilde tertip edilen günde, çocuklar animasyon ve diğer gösteriler ile doyasıya eğlendi. Oldukça keyifli ve renkli geçen etkinlikte çocuklara minik eğitimler verildi. Etkinlik sonunda 7 buçuk metre uzunluğundaki pastayı kesen çocuklara, oyuncak ve masal kitabi gibi hediyeler verildi. Etkinliğin gerçekleştiği düğün salonunu tahsis eden Murat Atılgan ise böyle anlamalı bir güne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirtti. - ESKİŞEHİR