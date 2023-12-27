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Eskişehir'de derneklerin ortak girişimiyle ihtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli etkinlik düzenlendi - Son Dakika
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Eskişehir'de derneklerin ortak girişimiyle ihtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli etkinlik düzenlendi

Eskişehir'de birden fazla dernek ve kulübün ortak girişimiyle, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik düzenlenen etkinlikte, çocuklar doyasıya eğlendi. Etkinlikte çocuklara minik eğitimler verildi ve hediyeler dağıtıldı. Etkinliğin gerçekleştiği düğün salonunu tahsis eden Murat Atılgan, bu anlamlı güne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirtti.

Eskişehir\'de derneklerin ortak girişimiyle ihtiyaç sahibi çocuklara eğlenceli etkinlik düzenlendi
27.12.2023 - 10:42,
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Eskişehir'de derneklerin ortak girişimi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen etkinlikte, minkler doyasıya eğlendi.

Eskişehir'de birden fazla dernek ve kulübün ortak girişimleriyle, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik etkinlik tertip edildi. Alınan yasal izinler sonrası Gündoğdu Mahallesi Muhtarlığı, Emek Mahallesi Muhtarlığı ve 71 Evler Mahallesi Muhtarlığı ile koordineli olarak bir şekilde tertip edilen günde, çocuklar animasyon ve diğer gösteriler ile doyasıya eğlendi. Oldukça keyifli ve renkli geçen etkinlikte çocuklara minik eğitimler verildi. Etkinlik sonunda 7 buçuk metre uzunluğundaki pastayı kesen çocuklara, oyuncak ve masal kitabi gibi hediyeler verildi. Etkinliğin gerçekleştiği düğün salonunu tahsis eden Murat Atılgan ise böyle anlamalı bir güne ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadığını belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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