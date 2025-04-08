Eskişehir'de İmamoğlu için 40 Bin İmza Toplandı

Haber: Meltem Karakaş

(ESKİŞEHİR)- Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim çağrısıyla açılan imza stantlarına ilginin yüksek olduğunu söyleyen CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, "Sadece stantlarımızda 40 bini geçmiş imza toplandı. Şu anda bile Eskişehir'in birçok muhtelif mahallesinde imza toplama işine örgütümüz devam ediyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Merkezi, tüm illerde 30 milyon hedefli imza kampanyası başlattı. Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim çağrısı içeren imza kampanyası kapsamında Eskişehir'de de birçok noktaya stantlar açıldı. Hamamyolu Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi gibi işlek noktalara açılan stantlara vatandaşların da ilgisi yoğun oldu.

İmza stantlarıyla ilgili konuşan CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda mahallelerde de mahalle sorumlularımızın, mahalle örgütlenmelerimizin, mahalle çalışma gruplarımızın imza için teyakkuz içinde olduğunu söyleyebilirim. Sadece stantlarımızda 40 bini geçmiş imza toplandı. Şu anda bile Eskişehir'in birçok muhtelif mahallesinde imza toplama işine örgütümüz devam ediyor. 40 binin üzerinde imzaya ulaştık. Sürekli hızlı bir şekilde sayı arttığı için gün gün sayı vermekte zorlanıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası son derece yüksek.

"Akın akın stantlarımıza imza vermek için koşuyorlar"

Gelecek günlere, güzel günlere inanan, ülkenin bugün içinde bulunduğu koşullardan rahatsız olan ülkenin bütün demokratları, bütün yurtseverleri akın akın stantlarımıza imza vermek için koşuyorlar. Bu süreç sonunda Eskişehir'de çok ciddi bir imza sayısıyla süreci tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Eskişehir'in iradesine sahip çıkacağını, Eskişehir'in bugün içinde bulunduğu zor koşulların müsebbibi olarak artık net olarak ifade ettikleri iktidara gereken cevabı bu şekilde verebileceklerine yürekten inanıyorum.

"Tüm Türkiye'de bir cesurlar ittifakı kuruldu"

Çekinen vatandaşlarımız elbette olabilir ama bugün tüm Türkiye'de bir cesurlar ittifakı kurulduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Artık iktidarın bu halka yapabileceği zulmün doruk noktasındayız. Artık halkımız şunun farkında bundan daha fazlasını zaten yapamazlar. Düşünün 15 buçuk milyon gibi ciddi bir sayıya dünya demokrasi tarihine geçecek bir örnekle seçtikleri cumhurbaşkanı adayını bugün iktidar zindanda tutuyor. Gececik çocuklarımızı haklarını kullandıkları için, anayasasın 34. maddesinden kaynaklanan anayasal haklarını kullandıkları için hiçbir suç işlemedikleri halde zindanda tutuyor. Halk buna çok tepkili. Bu durumu içselleştiremiyor. Bizim köklü bir demokrasi kültürümüz var. Halk asla geriye gitmez. Bu haklarından asla vazgeçmez. İşte imza stantlarında halkımız bunu haykırıyor. Çekindiklerini biliyorum. Korkmasınlar gelsinler imzalarını atsınlar burada. Çünkü bu tarihi bir kırılma noktası. Bu kırılma noktasında gerçekten tarihe geçecek iradeyi hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız ortaya koyuyorlar. Koymaya da devam edeceklerdir."