Eskişehir'de İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika
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Eskişehir'de İşaret Dili Eğitimi

Eskişehir\'de İşaret Dili Eğitimi

Eskişehir'de kamu personeline işaret dili eğitimi veriliyor, işitme engellilerle iletişim güçleniyor.

02.01.2025 16:41
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Eskişehir'de 'Ellerin Sesin Olsun' projesi çerçevesinde, işitme engelli bireylerle daha iyi iletişim kurabilmeleri için kamu personellerine işaret dili eğitimi veriliyor.

Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen, 'Ellerin Sesin Olsun' projesi sürüyor. İşitme engelli bireylerle daha etkin iletişim kurulmasını amaçlayan proje çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen personellere işaret dili eğitimi veriliyor. Son olarak ise, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlenen eğitime 25 kurumdan 78 personel kursa katılım sağladı. Kursiyerlerin 3 ay içerisinde 120 saatlik işaret dili eğitimi alacağı belirtildi.

"Etkili bir şekilde işaret dili öğrenebilecekler"

Türk işaret dili eğitmeni ve tercümanı Sedef Ayhan, "Projenin başlangıcından önce 3 ayrı etapta kurs verdik. Bu 2'nci etabı olacak. Yeni dönemde de yaklaşık 3 ay sürecek bir kurs dönemimiz başlıyor. Kursa katılım sağlayan kursiyerlerimiz farklı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıyor. Hepsi etkili bir şekilde işaret dili öğrenebilecekler" dedi.

"Bu proje sayesinde engelli bireylerimize daha faydalı olacağımıza inanıyorum"

Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan İsmail Sezer ise, "Projeye gönüllü olarak katıldım. Bu proje sayesinde inşallah işaret dili öğreneceğim ve belgemi alacağım. Kurumumuza gelen yazı ile projeden haberim oldu. Bu proje sayesinde engelli bireylerimize daha faydalı olacağımıza inanıyorum. İşaret dili öğrenerek onların dertlerini ve sıkıntılarını dinleyebiliriz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de İşaret Dili Eğitimi - Son Dakika

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