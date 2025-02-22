Eskişehir'de Kar Sevinci - Son Dakika
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Yerel

Eskişehir'de Kar Sevinci

Eskişehir'de yoğun kar yağışı sonrası çocuklar kartopu savaşı yaparak eğlendi, kent beyaza büründü.

22.02.2025 16:56
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Eskişehir'e beklenen kar yağışı geldi, çocuklar kartopu savaşı yaptı

Özgür Savaş: "Bu sabaha kar ve mutlulukla uyandık"

Hakkı Dengel: "Kar yağınca çocuklar gibi sevindik"

ESKİŞEHİR - Çevre illerin ardından Eskişehir de yoğun kar yağışı sonucunda beyaza büründü. Çocuklar, kent halkının sevinçle karşıladığı yağışın tadını kartopu savaşı yaparak çıkarttı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde aniden bastıran yağış sonucunda kent halkı güne beyaz örtü ile uyandı. Yağışla birlikte hava sıcaklığı eksi 7, hissedilen sıcaklık ise eksi 13 dereceye kadar düştü.

Çocuklar kartopu savaşı ile doyasıya eğlendi

Çevre illerde geçtiğimiz haftalarda başlayan ve Eskişehirlilerin hasret kaldığı kar sevinçle karşılandı. Çocuklar, kartopu savaşı yaparak anın tadını çıkarttı. Şehirde kartpostallık manzaralar da oluşurken, zemin kayganlaştı. Sokaklar ve araçların üstü karla kaplandı. İşletme çalışanları dükkanların önünde temizlik çalışması yaptı. Vatandaşların üşümemek için atkı, bere, eldiven ve bot giymeye başladığı görüldü.

"Bu sabaha kar ve mutlulukla uyandık"

Yağışla ilgili konuşan Özgür Savaş, "Eskişehir'de uzun zamandır bekliyoruz. İstanbul'da Gebze ve Kocaeli taraflarında çok yağış vardı. Orada okullar tatil oldu. Burada da çok bekliyorduk, iyi ki geldi. Bu sabaha kar ve mutlulukla uyandık, kar mutluluk gerçekten" dedi.

"Kar yağınca çocuklar gibi sevindik"

Sabahın ilk saatlerinde dükkanının önünde temizlik çalışması yapan Hakkı Dengel ise, "Gayet güzel, kar yağınca çocuklar gibi sevindik. Şu anda dükkanımın önünü buz tutmaması için kürüyorum. kar yağmasını sabırsızlıkla bekliyorduk. İstanbul, Ankara ve Konya'da her taraf kar. Burada yağmamıştı ama çok şükür akşam yağmış" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Eskişehir'de Kar Sevinci - Son Dakika

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