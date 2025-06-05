Eskişehir\'de Kurban Bayramı Protokolü Buluştu

Eskişehir'de Kurban Bayramı dolayısıyla il protokolü bayramlaşma programında buluştu.

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda protokol üyeleri bir araya geldi. Vali Hüseyin Aksoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen programda, bayramların birlik ve beraberlik açısından önemi vurgulandı.

"Bayramlar kardeşlik ve dostluğun pekiştiği günlerdir"

Vali Aksoy yaptığı konuşmada, "Bayramlar kardeşliğin, dostluğun ve birlikteliğin pekiştiği özel günler. Bu özel günlerde insanların birbirlerine karşı olan sevgi ve saygısını üst noktalara taşıması gerekiyor. Ayrıca ihtiyacı olan insanlara yardım elimizi uzatmak ve onların sorunlarına çözüm bulmak adına bayramlarımız, özel günlerimizdir. Hem dinimizin gereği hem de geleneksel anlamda bayramlarımız, toplumumuz için oldukça önemli ve anlamlı günler. Bu anlamlı günleri en iyi şekilde değerlendirmek ve ihtiyacı olan insanlara ulaşabilmek oldukça kıymetli" dedi.

Vali Aksoy, konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ve Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Hava Korgeneral İsmail Üner ile katılımcıların Kurban Bayramı'nı kutladı. Programa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı. - ESKİŞEHİR