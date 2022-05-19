Eskişehir'de Öğrenci Velilerini Endişelendiren Mesaj - Son Dakika
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Eskişehir'de Öğrenci Velilerini Endişelendiren Mesaj

19.05.2022 17:32
Eskişehir'de Öğrenci Velilerini Endişelendiren Mesaj

Eskişehir’deki Battalgazi Ortaokulu öğrencilerinin velilerine tehdit içerikli mesajlar gönderildi. “Çocuğunuzu kişisel çıkarlarımız için kullanacağız. Bizi denemeyin. Kişisel bilgileriniz elimizde bulunmakta. Aşağıdaki açık hatlarımdan birini arayın, durumu konuşalım. Aksi halde çocuğunuzu unutun" denilen mesaj velilerde endişeye neden oldu.

ÖZGE ZAİM

Eskişehir'deki Battalgazi Ortaokulu öğrencilerinin velilerine tehdit içerikli mesajlar gönderildi. "Çocuğunuzu kişisel çıkarlarımız için kullanacağız. Bizi denemeyin. Kişisel bilgileriniz elimizde bulunmakta. Aşağıdaki açık hatlarımdan birini arayın, durumu konuşalım. Aksi halde çocuğunuzu unutun" denilen mesaj velilerde endişeye neden oldu.

Eskişehir'in Göztepe mahallesinde Battalgazi Ortaokulu öğrencilerinin velilerine gönderilen mesajda, "Merhaba. Çocuğunuzun okulunu bir süredir gözetliyoruz ve çocuğunuzu kişisel çıkarlarımız için kullanacağız. Bizi denemeyin. Kişisel bilgileriniz elimizde bulunmakta. Aşağıdaki açık hatlarımdan birini arayın, durumu konuşalım. Aksi halde çocuğunuzu unutun" denildi.

Cep telefonlarına gelen mesajı okuyan veliler, okula giderek okul yöneticilerinden bilgi almaya çalıştı. Okul girişinde bir süre idareciler ile görüşmeyi bekleyen veliler, mesajın kim veya kimler tarafından gönderildiğinin bir an önce ortaya çıkarılmasını talep etti.

Duruma tepki gösteren bir veli, "Çocuklarımız aynı sınıfta öğrenim görüyor. Bizlerin cep telefon numaralarını nereden ya da kimden aldılar bilmiyoruz. Bir gün önce telefonlarımıza, bizleri çocuklarımız ile tehdit eden mesaj gönderildi. Hepimiz şoktayız. Telefon numaralarımız okul idaresinde mevcut. Onların da hiçbir şeyden haberi yok. Durumu polise bildirdik. Bu olayın bir an önce aydınlatılmasını, yaşadığımız korkunun sona ermesini, ayrıca biz ve çocuklarımıza bu korkuyu yaşatanların bulunarak cezalandırılmalarını istiyoruz" dedi.

"ESKİŞEHİR'İN SKANDAL HABERLERLE GÜNDEME GELMESİ BİZLERİ KAYGILANDIRIYOR"

Eğitim-İş Sendikası Eskişehir Şubesi Başkanı Hüseyin Yurtman, tehdit içerikli mesajların veliler ve tüm eğitim camiasını endişelendirdiğini belirterek, "Bunu yapanlar, bu cesareti ve veli, öğrenci bilgilerini nereden almaktadır? Bir eğitim kenti olan Eskişehir'in son zamanlarda sıklıkla bu türden skandal haberlerle gündeme gelmesi, eğitimciler olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Eğitim-İş sendikası olarak uzun süredir Eskişehir'de eğitimin iyi yönetilmediğini, güvenlik açığının bulunduğunu dile getiriyoruz. Maalesef yaşananlar bizi haklı çıkarmaktadır. Yaşanan olayın derhal çözülmesini, suçluların cezalandırılmasını ve bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, velilerin şikayeti üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. Okul idarecileri ise yaşanan olay hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

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Kaynak: ANKA

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