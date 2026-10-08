Eskişehir'de Osman Efendi Yurdu'nda öğrencilere Kur'an-ı Kerim kursu başlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Osman Efendi Yurdu'nda öğrencilere Kur'an-ı Kerim kursu başlatıldı

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Eskişehir\'de Osman Efendi Yurdu\'nda öğrencilere Kur\'an-ı Kerim kursu başlatıldı
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GSB Eskişehir Yurtları'nda kalan öğrencilerin manevi gelişimine katkı için Osman Efendi Yurdu'nda Kur'an-ı Kerim kursu başlatıldı. Manevi Danışman Ferhat Kurt eşliğindeki derslerde gençlerin serbest zamanlarını verimli geçirmesi amaçlanıyor.

Eskişehir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı Osman Efendi Yurdu'nda öğrencilere yönelik Kur'an-ı Kerim kursu düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki GSB Eskişehir Yurtları'nda kalan öğrencilerin manevi gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Osman Efendi Yurdu'nda kalan öğrenciler için Manevi Danışman Ferhat Kurt eşliğinde Kur'an-ı Kerim kursu gerçekleştiriliyor. Düzenlenen eğitimlerle gençlerin hem manevi yönden desteklenmesi hem de serbest zamanlarını verimli değerlendirmeleri hedefleniyor. Yurt yönetimince yürütülen bu tür faaliyetlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Osman Efendi Yurdu'nda öğrencilere Kur'an-ı Kerim kursu başlatıldı - Son Dakika
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