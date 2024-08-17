Eskişehir\'de Özel Ümit Hastanesi\'nde Anestezi Teknisyeni Hayatını Kaybetti

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Eskişehir'de Özel Ümit Hastanesi'nde çalışan 34 yaşındaki anestezi tenkiyesini Özlem Sarı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Özel Ümit Hastanesi'nde anestezi tenkiyesini olarak çalışan 34 yaşında Özlem Sarı, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Genç sağlık çalışanın acı haberi, başta ailesi ve mesai arkadaşları olmak üzere yakınlarını yasa boğdu.

Özel Ümit Hastanesi de sosyal medya hesabından, "Değerli çalışma arkadaşımız Özlem Sarı vefat etmiştir. Sevenlerine başsağlığı dileriz. Cenazemiz bugün Gündoğdu Mahallesindeki Emir Sultan Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelini içeren taziye mesajını yayımladı. - ESKİŞEHİR