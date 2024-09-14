Eskişehir\'de Sokakta Çalışan Çocuklarla Mücadele

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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadele hakkında yapılan çalışma çerçevesinde vatandaşlara bilgi aktarıldı.

Cuma namazı çıkışı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından saha çalışması gerçekleştirildi. Ekonomik yoksunluk ile sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla mücadeleyle ilgili yapılan faaliyetler çerçevesinde, uzman mesleki personeller tarafından vatandaşlara rehberlik yapılıp bilgiler aktarıldı. Ayrıca ekiplerce karşılaşılan vakalara ilişkin tespit ve incelemeler de yapıldı. - ESKİŞEHİR