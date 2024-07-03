Eskişehir'de Telefon Fiyatları Düşüyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Telefon Fiyatları Düşüyor

Eskişehir\'de Telefon Fiyatları Düşüyor

Eskişehir'de birçok telefoncu esnaf, talebin azalması ve zincir mağazaların indirim yapması sonrası bazı modellerdeki etiket fiyatlarını 4 bin lira birden düşürdü. Telefoncu esnafı, düşen talebi ve fiyatları dengelemek için indirimler yapıyor ve müşterilerini geri çekmeyi amaçlıyor. Ancak genel olarak her sektörde biraz durgunluk olduğu belirtiliyor.

03.07.2024 11:21
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Eskişehir'de birçok telefoncu esnaf, talebin azalması ve zincir mağazaların indirim yapması sonrası bazı modellerdeki etiket fiyatlarını 4 bin lira birden düşürdü.

Yaz sezonunun girişini heyecanla bekleyen telefoncu esnafı beklediği talebi görmedi. Geçen yılın aynı dönemine göre işlerinin fazlaca durgun olduğunu belirten esnaf, talebin azalması ve zincir mağazalarda da fiyatların düşmesi sonucunda fiyatlarda indirime gitti. Modelden modele değişiklik gösteren indirimler 4 bin liraya kadar ulaştı. Sadece ikinci el değil sıfır telefon fiyatlarını da aynı şekilde düşüren birçok telefoncu esnafı, uygun etiket fiyatlarıyla müşterilerini geri toplamayı amaçladıklarını dile getirdi. Sezonun ilerleyen günleri için umutlu olan esnaf, işlerinin tekrardan eskisi gibi hareketlenmesini bekliyor.

"Son dönemlerde telefon fiyatlarında genel olarak düşüş yaşanıyor"

Telefoncu esnafı Yiğit Aytekin, "Son dönemlerde telefon fiyatlarında genel olarak düşüş yaşanıyor. Bu düşüş modelden modele 500 ila 4 bin lira arasında değişiyor. Yüksek modellerde ortalama 2 bin lira fiyat düşüşleri mevcut. Sadece ikinci ellerde değil, sıfırlarda da aynı şekilde. Zaten sıfırlarda düşüş sağlandığı zaman ikinci elde de fiyat düşüyor. Düşüşün sebebi zincir marketler. Oralarda fiyatlar düştüğü zaman genel olarak yerel satışlarda da fiyatlar azalıyor. Ancak genel olarak her sektörde biraz durgunluk var. Son dönemlerde işler geçtiğimiz yıla nazaran yarı yarıya düştü. Geçen yılla bu yıl haziran aya girişlerimiz bambaşka. İşleri yüzde 50'lik orantıda kıyaslamamız bile az bile kalır yani. Ama biz iyi olacak diye bekliyoruz. Fiyatlar şimdilik bunların altına çok fazla düşmez. Onun için üreticinin fiyatı düşürmesi lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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