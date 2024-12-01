Eskişehir\'de Üreticilere Hibe Desteği

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplamda 17 üreticiye 13 milyon 332 bin 402 TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 'Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Yatırımları Hibe Desteği' ile Sarıcakaya İlçesi'nde 7 sera yapımına, Tepebaşı İlçesi'nde de 4 sera yapımına ve 1 kanatlı hayvan eti işleme tesisine 'Teknoloji Yenileme ve Modernizasyonu' çerçevesinde 12 üreticiye 11 milyon 800 bin 200 TL hibe ödemesi yapılıyor. Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla tazminatlı hastalıklara yakalanmış, şüpheli hayvanları hakkında kesim, itlaf ya da imha kararı verilen, ihbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü tespit edilen çiftlik hayvanlarının bedellerinin hayvan sahiplerine ödendiği 'Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği' çerçevesinde ise 5 yetiştiriciye 1 milyon 532 bin 202 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Bu çerçevede, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 17 üreticiye 13 milyon 332 bin 402 TL hibe ödemesi yapılıyor. - ESKİŞEHİR