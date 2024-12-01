Eskişehir'de Üreticilere Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir'de Üreticilere Hibe Desteği

Eskişehir\'de Üreticilere Hibe Desteği

Eskişehir İl Tarım Müdürlüğü, 17 üreticiye toplam 13,3 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirdi.

01.12.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, toplamda 17 üreticiye 13 milyon 332 bin 402 TL hibe ödemesi yapıldığını açıkladı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 'Kırsal Kalkınma Destekleri Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Yatırımları Hibe Desteği' ile Sarıcakaya İlçesi'nde 7 sera yapımına, Tepebaşı İlçesi'nde de 4 sera yapımına ve 1 kanatlı hayvan eti işleme tesisine 'Teknoloji Yenileme ve Modernizasyonu' çerçevesinde 12 üreticiye 11 milyon 800 bin 200 TL hibe ödemesi yapılıyor. Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla tazminatlı hastalıklara yakalanmış, şüpheli hayvanları hakkında kesim, itlaf ya da imha kararı verilen, ihbarı mecburi bir hastalığa karşı koruma sağlamak amacıyla yapılan aşı ve serum uygulaması nedeniyle öldüğü tespit edilen çiftlik hayvanlarının bedellerinin hayvan sahiplerine ödendiği 'Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği' çerçevesinde ise 5 yetiştiriciye 1 milyon 532 bin 202 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Bu çerçevede, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 17 üreticiye 13 milyon 332 bin 402 TL hibe ödemesi yapılıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Ekonomi, Güncel, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Üreticilere Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
09:38 Suriye’de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya’nın hava saldırısında öldürüldü Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
05:57 Bartın’da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 12:29:29. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Üreticilere Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.