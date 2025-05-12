Eskişehir\'de Yağmur Duası Yapıldı

Eskişehir İnönü İlçesi Dutluca ve Oklubalı Mahallesi'nde yapılan yağmur duası İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Tarım alanlarındaki ürünlerin yeterli yağış alması, yağış alan arazilerde ise ürünlerin bereketli olması için yağmur duası yapıldı. Duaya İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı programda yaptığı konuşmada; "Duaların kabul ve makbul olması dileğiyle yağışların memleketimize bolluk ve bereket getirmesini dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR