Eskişehir\'de Yangın Söndürme Cihazı Tedarikçileri Uyarıyor

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Eskişehir'de yangın söndürme cihazı tedarikçileri, sıcak havalarda artan yangın risklerine karşı tüplerin hazır bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

Yaz mevsimine girilmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları yangın riskini de beraberinde getirdi. Yangının yıkıcı etkilerini en aza indirmeye yardımcı olan yangın söndürme cihazları oldukça önem arz ediyor. Öte yandan birçok sebepten maddi ve manevi kayıp yaşatabilen yangınlara erken müdahale oldukça önemli. Yangına yapılan ilk müdahalede kritik önem taşıyan söndürme cihazlarının ise her zaman hazır bulundurulması gerektiğini vurgulayan tedarikçiler, cihazların bakımının zamanında yaptırılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Bir tüp ile 24 metrekarelik alanın kolayca söndürebildiğini belirten Ömer Gökdoğan, yangın tüpünün hayat kurtardığını belirtti. Eskişehir'de yangın söndürme cihazı tedarikçiliği yapan Gökdoğan, tüplerin yangını küçük boyutta iken erken müdahale amacıyla kullanıldığını dile getirdi. Sıcak havalarda artan yangın riskine karşı söndürme cihazlarının önemine değinen Gökdoğan, "Yangın belki de bir insanın ömründe bir kere karşılaşacağı durumdur, ama yangın tüpünün önemini yangınla karşılaştığımız zaman anlayabiliriz. Yangın çıkmak üzereyken ya da büyümeden yangın tüpü kullanılarak çok büyük felaketlerin önüne geçilebilir" dedi.

"ABC tozlu yangın söndürme cihazları her yangına uygundur"

Çıkabilecek yangına göre cihaz seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Gökdoğan, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Üç çeşit yangın söndürme cihazı vardır. ABC tozlu ürünler bütün yangınlara müdahale edebilen cihazlardır. Katı ve sıkıştırılmış gaz yangınların çıkabilecek yangınlara müdahale oldukça önemlidir ve ABC tozlu yangın söndürme cihazları ile önlenebilir. Elektrik kesintisinden sonra çıkabilecek yangınlar için de bu cihazlar kullanılabilir. Köpüklü yangın söndürme cihazları genelde benzin ve tiner sebebiyetle çıkan yangınlarda kullanılır. KKT cihazları da her türlü yangına uygundur. İşletmelerde yahut konutlarda çıkabilecek yangın çeşidine göre cihaz seçmek en mantıklı yöntemdir. Genelde ürünler garantili şekilde satılıyor ama yıllık bakımlarının yapılması gerekiyor. Yangın söndürme cihazlarının üzerinde bulunan manometreler cihazlarının dolu ya da boş olduğunu gösterir. Manometrenin yeşilde durması gerekmektedir. Yeşilin altında veya üstünde bir gösterge varsa yetkili firmaya başvurulması gerekmektedir. Cihazların içerisinde azot gazı vardır. Bakımlar oldukça önem arz eder. Her işletmeler ve binalarda yangın söndürme cihazı bulundurulması gerekmektedir." - ESKİŞEHİR