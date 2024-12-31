Eskişehir\'de Yeni Yıl Yoğunluğu Beklenmiyor

Yerel

Eskişehir'de yeni yıla saatler kala, önceki yıllardan farklı olarak kent meydanında yoğunluk görülmedi.

Şehrin genellikle kalabalık olan meydanlarında bu yıl beklenen yoğunluk oluşmadı. Şehir merkezinde haraketliliğin sınırlı kalmasıyla birlikte seyyar satıcıların da sayısının azaldığı gözlemlendi. İlerleyen saatlerde vatandaşların geri sayım için toplanması ile yoğunluğun artması bekleniyor. - ESKİŞEHİR