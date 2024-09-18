Eskişehir\'de Yurt Yoğunluğu

Eskişehir'e farklı illerden öğrencilerini getiren aileler Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde yoğunluk oluşturdu.
Eylül ayına girilmesiyle birlikte üniversiteler açılmaya başladı. Birçok üniversitenin akademik takvimlerini kendilerinin belirlemesi başlangıç tarihleri farklılık gösterirken, farklı illerdeki aileler öğrencilerini yurtlara yerleştirmek üzere Eskişehir'e geldi. Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nun önünde yoğunluk ve yol kenarına park edilen araçlar da göze çarparken, aileler yeni döneme başlayacak öğrencileriyle son kez vedalaştı. - ESKİŞEHİR
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